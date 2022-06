Mercato NBA 2022, contratti completamente garantiti dopo 29 giugno: quadro completo

Per cinque giocatori NBA, tra i quali Danilo Gallinari, la data del 29 giugno rappresentava uno spartiacque a livello economico. Il caso del Gallo, mandato agli Spurs via trade con tre future prime scelte in cambio di Dejounte Murray, è particolare e merita uno spazio a sé. Prima vediamo gli altri contratti completamente garantiti dopo la giornata di ieri.

Mercato NBA, contratti completamente garantiti dopo 29 giugno

Gli atleti interessati.

SQUADRA GIOCATORE VALORE CONTRATTO GARANTITO Miami Max Strus 1.8 milioni di dollari Gabe Vincent 1.8 milioni di dollari Omer Yurtseven 1.8 milioni di dollari Sacramento Chimezie Metu 1.9 milioni di dollari

La situazione di Danilo Gallinari dopo il passaggio agli Spurs

Quella in Texas dovrebbe essere soltanto una tappa di passaggio per Danilo Gallinari. I neroargento non gli garantiranno il contratto per la prossima stagione. Per far funzionare la trade, sottolinea Bobby Marks di ESPN, Atlanta dovrebbe di fatto raddoppiare la quota di stipendio garantito (da circa cinque a 11.6 milioni di dollari). La deadline per il full guaranteed viene così posticipata.

