NBA, Knicks: rinnovo triennale per coach Thibodeau

La dirigenza dei New York Knicks ha deciso di continuare il progetto iniziato nel 2020 e di rinnovare il contratto di coach Tom Thibodeau per tre anni, fino alla stagione 2027-2028.

Altro movimento molto importante per i newyorkesi in questa offseason dopo l’acquisizione di Mikal Bridges tramite trade, la conferma del free agent OG Anunoby, l’estensione contrattuale firmata da Jalen Brunson ed ora il rinnovo di coach Thibodeau.

Con il capo allenatore nativo del Connecticut la franchigia della Grande Mela è riuscita a risollevarsi dopo anni di totale mediocrità e nella prossima stagione potrebbe lottare davvero per la conquista del Larry O’Brien Trophy.

Thibodeau ha infatti riportato i bluarancio ai Playoff nella stagione 2020-2021 per la prima volta dopo otto stagioni di assenza, conquistando due semifinali di conference consecutive, con l’apice raggiunto nella scorsa annata conclusa con 50 vittorie e 32 sconfitte e il secondo posto della Eastern Conference.

I Knicks sono la terza tappa da capo allenatore in NBA per Thibodeau dopo aver allenato i Chicago Bulls (2010-2015) e i Minnesota Timberwolves (2016-2019) registrando un record complessivo di 527-389 in 13 stagioni (175-143 invece il record nelle 3 stagioni a New York). Queste le sue parole quando firmò da capo allenatore dei Knicks nel 2020:

“Questo è il lavoro dei miei sogni…Abbiamo la migliore città del mondo. Abbiamo la migliore arena del mondo. Abbiamo i migliori tifosi del mondo”.

