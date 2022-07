Mercato NBA, Damion Lee saluta gli Warriors: si unisce a Phoenix

Nuova avventura in NBA per Damion Lee. Il giocatore, ha ufficialmente salutato i Golden State Warriors dopo 4 stagioni di permanenza. Lee – secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski – ha infatti firmato un contratto annuale con i Phoenix Suns.

In 201 partite di stagione regolare con gli Warriors, il 29enne ha registrato una media di 8.1 punti e 3.4 rimbalzi a partita in 20.6 minuti di permanenza sul parquet. Gary Payton II, Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica e Juan Toscano-Anderson sono tra gli altri giocatori incoronati campioni con Golden State quest’anno ad aver già abbandonato la nave.

Free agent guard Damion Lee has agreed to a one-year deal with the Phoenix Suns, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022