Mercato NBA, Caleb Martin ritorna ai Miami Heat

Continuano le conferme in casa Miami Heat per definire il roster della prossima stagione, quella dove la franchigia della Florida riproverà l’assalto al titolo. Dopo Oladipo, che ha firmato un’estensione contrattuale annuale, e Dedmond è arrivato il turno di Caleb Martin. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Restricted free agent Caleb Martin has agreed to a three-year, $20-plus million deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2022

Rinnovo di tre anni

Caleb Martin, entrato in NBA nel 2019, e gli Heat hanno raggiunto un accordo per un rinnovo triennale. L’ala piccola guadagnerà oltre 20 milioni di dollari nel suo ritorno a Miami.

Nella scorsa regular season, il numero 16 ha disputato 60 partite e solo 12 da titolare. La sua media è stata di 9.2 punti, 3.8 rimbalzi e 1.1 assist tirando con il 50.7% dal campo e il 41.3% dalla linea dei tre punti. Ai Playoff, invece, Martin ha apportato il suo contributo in 17 su 18 partite.

I Miami Heat, quindi, hanno firmato nuovamente un giocatore ben inserito nelle rotazioni e su cui possono fare pieno affidamento.

