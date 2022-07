Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022

Mercato NBA 2022: Free agency al via

La free agency 2022 si aprirà alla mezzanotte italiana tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio. Come sempre il mercato NBA si infuocherà già nelle primissime ore, nonostante sia in vigore – formalmente – il cosiddetto July Moratorium. Tanti i free agent che devono sciogliere le loro riserve e trovare una nuova sistemazione. Tra questi segnaliamo Zach LaVine, ma anche James Harden e Bradley Beal, che hanno declinato le player option presenti nei rispettivi contratti. Andiamo quindi a ricapitolare di seguito tutti i movimento di mercato in tempo reale.

Mercato NBA 2022: le firme dei free agent

Dalla mezzanotte italiana tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio.

John Wall firma un biennale con i Clippers alla taxpayer midlevel

Quadriennale da 70 milioni di dollari: Jusuf Nurkic resta a Portland

Zach LaVine ri-firma con Chicago: ecco il contratto supermax

Otto Porter Jr. si accorda con i Toronto Raptors per biennale; Warriors, altro addio

Khobi Price dell’Orlando Sentinel dà conto dell’intesa tra Bol Bol e i gli Orlando Magic per un contratto biennale

Theo Pinson torna ai Dallas Mavericks: accordo per un anno

Aaron Holiday agli Atlanta Hawks: contratto annuale

Tra Bruce Brown e i Denver Nuggets intesa per un contratto biennale (oltre 13 milioni di dollari)

Mitchell Robinson resta ai Knicks: quadriennale da 60 milioni di dollari

Ricky Rubio torna ai Cleveland Cavaliers da free agent contratto di tre anni

Gary Payton II si lega ai Portland Trail Blazers con un triennale

Confermate le intenzioni di Jalen Brunson: andrà ai Knicks. Le cifre dell’accordo secondo Wojnarowski (ESPN): quadriennale da 104 milioni di dollari; player option sul quarto e ultimo anno di contratto.

Andre Drummond firmerà un biennale con i Chicago Bulls

Delon Wright si unirà agli Wizards: biennale da 16 milioni di dollari

Detroit Pistons: Kevin Knox firma biennale da 6 milioni complessivi

Kyle Anderson trova l’intesa per biennale da 18 milioni con Minnesota

Anthony Gill firmerà un biennale con i Washington Wizards

Tyus Jones si accorda con Memphis: triennale da $30 milioni

Trevelin Queen si accasa ai Philadelphia 76ers

Javale McGee prende il posto di Marjanovic ai Dallas Mavericks: triennale da 20 milioni con player option per ultima stagione

Juan Toscano-Anderson ha un accordo con i Los Angeles Lakers

Contratto di un anno per Joe Ingles ai Milwaukee Bucks

Amir Coffey firma con i Clippers: ecco il contratto

Jae’Sean Tate rimane ai Rockets e moltiplica il suo stipendio per 4

Lu Dort resta a OKC: cifre importanti per il nuovo contratto

Troy Brown Jr. e Lonnie Walker IV presto in galloviola: accordo con i Lakers

Patty Mills rimarrà ai Brooklyn Nets : il nuovo contratto

Nic Claxton resterà ai Brooklyn Nets; Mo Bamba firma un biennale e resta a Orlando; Marvin Bagley III resta a Detroit

Nicolas Batum ri-firma con i Clippers: i dettagli

Altra conferma in casa Miami Heat: biennale per Dewayne Dedmon

Bobby Portis rimane a Milwaukee con un contratto nuovo di zecca: i Bucks sfruttano Early Bird Rights

Los Angeles Lakers battono un colpo: in arrivo Damian Jones

I Milwaukee Bucks confermano Jevon Carter e Wesley Mattews

Isiah Hartenstein strappa un biennale garantito con i New York Knicks

Danuel House Jr.: c’é l’intesa con i Philadelphia 76ers

Victor Oladipo resterà a Miami: contratto annuale a $11milioni

Conferme Thaddeus Young e Chris Boucher firmeranno con i Toronto Raptors

DeAndre Jordan firmerà con i Denver Nuggets

Malik Monk saluta i Lakers: si accorda con Sacramento

Bradley Beal rimarrà a Washington: ecco le cifre

PJ Tucker ha scelto Philadelphia: i dettagli dell’accordo con i Sixers

Estensioni contrattuali

Karl-Anthony Towns: nuovo accordo monstre con i Minnesota Timberwolves

Ja Morant rinnova con Memphis per 5 anni fino a 231 milioni di dollari

Gary Harris resta ai Magic: accordo biennale da 26 milioni complessivi

Anfernee Simons d’accordo con i Blazers: estensione quadriennale da 100 milioni di dollari

Devin Booker resta in Arizona: le cifre del contratto con Phoenix

Nikola Jokic si assicura un super max con i Denver Nuggets: cifre da capogiro

Le trade concluse

Malcom Brogdon ai Boston Celtics via trade: ai Pacers una prima scelta al Draft 2023, Aaron Nesmith, Daniel Theis, Nick Stauskas Malik Fitts, e Juwan Morgan. Per questioni contrattuali che interessano quest’ultimo, lo scambio non sarà ufficiale prima del 9 luglio prossimo.

Trade tra Sacramento e Atlanta: in California finisce Kevin Huerter; percorso inverso per Justin Holiday e Mo Harkless. Nel pacchetto anche una futura prima scelta (lottery-protected 2024)

Royce O’Neal dai Jazz ai Brooklyn Nets: Utah ottiene una prima scelta 2023.

Atlanta ha preso Dejounte Murray dagli Spurs sacrificando però tre prime scelte future : coinvolto anche Danilo Gallinari

Scambio 2×2 tra Denver Washington: Will Barton agli Wizards con Monte Morris

I Knicks hanno mandato Alec Burks, Noel e scelte future ai Pistons per liberare spazio salariale

Pre-Draft/Notte del Draft

Danny Green dai Sixers ai Grizzlies; percorso inverso per De’Anthony Melton.

JaMychal Green dai Nuggets ai Thunder in cambio della 30° scelta al Draft, poi spesa su Peyton Watson (UCLA)

Mercato NBA 2022: come si è arrivati alla free agency?

Player option/ Team option (scadenza 29 giugno)

