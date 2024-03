Isaiah Thomas firma un 10 Day contract NBA con i Phoenix Suns

Per mettersi in mostra Isaiah Thomas ha dovuto inanellare una serie da quattro partite oltre 30 punti, ma sulle capacità di scoring c’erano pochi dubbi. Dopo un intermezzo G League con la maglia di Salt Lake City, secondo quanto si apprende da fonti The Athletic, tornerà in NBA con un 10 day contract, concessogli dai Phoenix Suns.

Meno di una settimana fa, a sentirlo nelle interviste, trasparivano da un lato la grande determinazione, mai sopita nonostante le difficoltà, dall’altro la consapevolezza del lavoro da fare.

“Sono super grato per l’opportunità […] al momento posso allenarmi quotidianamente, anche due o o tre volte al giorno, ma questo non si traduce necessariamente in una gara NBA, G League, qualunque sia il livello. […] Una volta rientrato in ritmo sarà come guidare una bicicletta.”

La strada non è in discesa, anzi, ma Isaiah Thomas ha tanta voglia di pedalare.

Leggi anche:

10-Day Contract NBA: gli accordi firmati nella stagione NBA 2023-2024