Mercato NBA, Marcus Morris ai Cleveland Cavaliers con un 10 day contract

Quella del 10 day contract è una formula contrattuale ricorrente in questa fase di stagione NBA, che ben risponde alle più diverse e temporanee esigenze. Oltre ad Isaiah Thomas, accordatosi con i Phoenix Suns, anche Marcus Morris ha trovato una nuova collocazione.

Dopo il taglio deciso dagli Spurs entro la deadline di “eleggibilità Playoff” (1 marzo scorso), il gemello di Markieff si unirà al roster dei Cleveland Cavaliers. La notizia è riportata dal sempre puntuale Shams Charania di The Athletic. Morris dovrebbe essere a disposizione già in vista della partita di domani che vedrà Cleveland opposta a Indiana. La sfida tra Cavs e Pacers, soprattutto per questi ultimi, avrà un peso rilevante in ottica quadro Playoff.

