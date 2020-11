Il Draft NBA 2020 scelta per scelta

* scelta dei Memphis Grizzlies, finita ai biancoverdi nell’ambito di una trade a tre squadre nel gennaio 2015. Sarebbe rimasta ai Grizzlies se 1-6.

** Scelta dei Portland Trail Blazers, arrivata a Houston nello scambio Covington-Ariza e poi spedita ai Pistons, con lo stesso Ariza, in cambio di pick future.

*** scelta dei Brooklyn Nets (via Atlanta). Coinvolta prima nella trade Crabbe-Prince (2019) e nella trade a quattro squadre che ha interessato 12 giocatori, nel febbraio scorso. Sarebbe rimasta a Brooklyn se 1-14. Finita a OKC nella trade che ha portato Rubio al ritorno ai Timberwolves.

**** scelta dei Philadelphia 76ers (via L.A. Clippers), Coinvolta prima nella trade che ha portato Tobias Harris a Philadelphia e successivamente rientrata in uno scambio di pick coi Nets nel corso del Draft 2019. Pick swap ulteriore nella notte del Draft 2020 tra Nets e Pist

ºscelta degli Oklahoma City Thunder. Pick originariamente inserita nello scambio che portò Jerami Grant ai Thunder e scambiata, proprio in sede di Draft 2017, per i diritti sul lettone Anzejs Pasecniks, chiamato dai 76ers alla #25. È tornata in mano a Philadelphia nell’ambito della trade che ha portato Markelle Fultz a Orlando. Sarebbe rimasta a OKC se 1-20

ºº scelta degli Houston Rockets, arrivata a Denver nella trade a quattro squadre che ha coinvolto 12 giocatori, nel febbraio scorso.

^ scelta degli Indiana Pacers, ceduta ai Bucks a seguito della sign-and trade che ha coinvolto Malcom Brogdon.

^^ scelta dei Denver Nuggets, passata a Oklahoma City nella trade che ha portato Jerami Grant in Colorado.

‡ scelta dei Los Angeles Clippers, arrivata a New York nello scambio Marcus Morris-Harkless. Pick scambiata poi con la #23 degli Utah Jazz

‡‡ scelta degli Oklahoma City Thunder, finita ai Lakers nella trade che ha coinvolto Dennis Schroder e Danny Green.

‡‡‡‡ scelta dei Milwaukee Bucks (via Phoenix). Coinvolta prima nella nello scambio che ha portato Bledsoe in Wisconsin e poi nella trade che ha condotto Aaron Baynes sulla via dell’Arizona.