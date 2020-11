Nonostante i malumori di Westbrook e Harden, gli Houston Rockets si attivano sul mercato NBA: manca solo l’ufficialità per il ritorno di Trevor Ariza, con Covington che andrà ai Portland Trail Blazers.

Come scrive Adrian Wojanrowski per ESPN, i Rockets riceveranno anche la scelta al primo giro dei Blazers al Draft 2020 e quella protetta per il Draft 2021: l’ufficialità ci sarà soltanto dopo il Draft di mercoledì, dove la scelta numero 16 di Portland sarà, in realtà, di Houston.

The Rockets are finalizing a trade to send Robert Covington to Portland for Trevor Ariza and 2020 first-round pick and 2021 protected first-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Trevor Ariza ha vestito la maglia dei Rockets sia nel 2009/10 che dalla stagione 2014/15 fino alla 2017/18. A febbraio della scorsa stagione, Ariza si è trasferito a Sacramento, dove ha registrato una media di 11 punti, 4.8 rimbalzi.

Portland, dal canto suo, continua a ringiovanire il proprio roster prendendo un ottimo difensore: Covington, nelle sue nove stagioni in NBA, ha registrato una media di 12.7 punti e 5.7 rimbalzi.

Nell’ultima stagione, Covington ha giocato come centro nel quintetto base dei Rockets, segnando di media 11.6 punti e 8 rimbalzi. Con Nurkic centro inamovibile dei Blazers, Covington andrà a giocarsi il posto con Anthony e il giovane Zach Collins.

Il roster degli Houston Rockets è un cantiere a cielo aperto: resta da capire quali saranno le destinazioni di Westbrook e Harden, con il secondo che piace molto ai Brooklyn Nets di Irving e Kevin Durant.

Con il mercato NBA che è iniziato con il botto, nei prossimi giorni vedremo come si muoveranno le due squadre, con i Rockets che hanno più urgenza di allestire la squadra per la prossima stagione.

