Anche i Los Angeles Clippers sembrano essere riusciti a chiudere un colpo in questo mercato NBA. A pochi minuti dalla trade deadline, la franchigia californiana ha raggiunto un accordo con i New York Knicks per assicurarsi Marcus Morris. L’ala classe 1989 finisce quindi nella West Coast dopo una lunga trattativa con la franchigia della Grande Mela. Quest’ultima, in cambio, riceverà Moe Harkless ed altri asset non meglio specificati.

Sources: Knicks have agreement in principle to trade Marcus Morris to the Clippers. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020

I Clippers hanno così superato la concorrenza dei Los Angeles Lakers che nelle scorse ore avevano provato ad inserirsi nella trattativa mettendo sul piatto anche Kyle Kuzma, però senza successo. Marcus Morris in questa stagione sta viaggiando con una discreta media di 19.6 punti + 5.4 rimbalzi + 1.4 assist in 32.3 minuti sul parquet.

Scopri QUI tutti i movimenti LIVE di questa sessione di Mercato NBA 2020

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, I Detroit Pistons spediscono Andre Drummond a Cleveland

Mercato NBA, nuovo scambio tra Heat e Memphis: coinvolti Crowder e Waiters

Mercato NBA, si complica il passaggio di Gallinari a Miami