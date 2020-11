Trade sull’asse Philadelphia Dallas. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, le squadre sono ai dettagli per uno scambio che porterebbe in Texas Josh Richardson; percorso inverso per Seth Curry. Nello scambio rientra anche la scelta #36 del Draft 2020 (Tyler Bey).

Sources: Dallas is sending Seth Curry in trade to 76ers. https://t.co/zPq0DqBkKQ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020