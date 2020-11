Mercato NBA, Rubio vicino al ritorno ai Timberwolves

Nello scambio di lunedì che ha portato Chris Paul ai Phoenix Suns sono stati coinvolti diversi giocatori. Uno di questi, Ricky Rubio, potrebbe non giocare mai con la maglia degli Oklahoma City Thunder. Diverse addetti ai lavori, in particolare Jon Krawczynski di The Athletic, lo danno vicino ai Minnesota Timberwolves, squadra in cui ha già giocato dal 2011 al 2017. Minnesota sarebbe pronta a scambiare la scelta numero 17 in cambio di Rubio e due scelte al primo giro, la 25 e la 28. Secondo Shams Charania di The Athletic i T-Wolves sceglieranno Aleksej Pokusevski con la 17, per poi girarlo ad OKC.

Sources: Minnesota is selecting Aleksej Pokusevski with the No. 17 pick in the NBA Draft — going to OKC. Isaiah Stewart went No. 16. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Ai Timberwolves potrebbe così arrivare un giocatore che già conoscono bene, avendolo scelto con la quinta assoluta al Draft del 2009. Rubio aveva giocato sei stagioni in Minnesota prima di essere scambiato agli Utah Jazz, con i quali è rimasto per due anni. La dirigenza dei Timberwolves aveva già cercato Ricky Rubio nella scorsa free agency. Ma lo spagnolo si era accasato ai Phoenix Suns firmando un contratto da 51 milioni di dollari in tre anni.

L’head coach Ryan Saunders avrebbe così un altro ballhandler puro in grado di affiancare ma anche di scambiarsi con D’Angelo Russell. Il reparto degli esterni ha diverse lacune, ma l’arrivo di Ricky Rubio via trade, oltre a quello della prima scelta assoluta Anthony Edwards, andrebbe sicuramente a risanare le mancanze. Il playmaker spagnolo ritroverà poi anche Karl-Anthony Towns, due volte All-Star, con il quale ha giocato nei suoi primi due anni nella lega.

Rubio avrà un ruolo importante nella squadra: da veterano d’esperienza dovrà guidare i tanti giovani presenti a roster. Non c’è più Tom Thibodeau, con il quale il rapporto si era irrimediabilmente incrinato, ma Ryan Saunders, un allenatore giovane che ha portato un netto cambio di mentalità nello spogliatoio. In uscita dalla panchina Rubio potrebbe dimostrarsi fondamentale per le sorti della squadra. I Minnesota Timberwolves hanno giocato una sola serie di Playoff nelle ultime 16 stagioni, ma, dopo diverso tempo, ci sono tutti i presupposti per fare finalmente bene.

