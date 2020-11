Mercato NBA, i Knicks salgono al Draft: presa anche la 23° scelta da Utah

I New York Knicks si muovono per scalare il Draft NBA 2020 in programma questa notte alle 2 con diretta live su Sky Sport. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, la franchigia della Grande Mela avrebbe chiuso una trade con gli Utah Jazz che porterà in dote la scelta numero 23 in cambio delle scelte numero 27 e 38 le quali passeranno quindi alla squadra di Salt Lake City.

ESPN Sources: The New York Knicks are moving up in Wednesday’s NBA Draft, acquiring the Utah Jazz’s pick at No. 23 for the 27th and 38th picks tonight. Knicks are now picking at Nos. 8 and No. 23. https://t.co/fjVHs85nY5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Con questa mossa, chiusa da Leon Rose (president of basketball operations), i Knicks avranno due scelte al primo giro: la numero 8 e la numero 23. I Jazz, inoltre, spediscono ai Knicks anche i diritti di Ante Tomic, 33 anni, il quale non dovrebbe però decidere di entrare in NBA.

Leggi Anche

NBA Mock Draft 2020

Road to NBA Draft 2020: James Wiseman

Road to NBA Draft 2020: LaMelo Ball