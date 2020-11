Sono i Los Angeles Lakers ad inaugurare il mercato NBA 2020. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, i gialloviola avrebbero ormai chiuso per l’arrivo di Dennis Schroder in California. Il frot office Lakers ha messo in piedi una trade con gli Oklahoma City Thunder in pochi giorni. Pelinka, infatti, ha convinto OKC a privarsi del suo play offrendo come ‘moneta di scambio’ un pacchetto composto da Danny Green e la scelta numero 28 al prossimo Draft NBA.

Sempre secondo ESPN, lo scambio verrà ufficializzato con tutta probabilità durante la notte del Draft, mentre si andrà avanti a trattare fino a domani per limare gli ultimi dettagli di una trattativa che ha viaggiato a fari spenti. Con questa mossa i Thunder si presenteranno con la scelta numero 25 e 28 durante il Draft.

Da segnalare, inoltre, come tra il 2020 e il 2026, OKC avrà a disposizione ben 16 prime scelte, sintomo di come la franchigia sia in buona posizione per ricostruire velocemente una squadra giovane e, possibilmente, pronta a tornare competitiva entro un breve periodo di tempo.

The Thunder will have the Nos. 25 and No. 28 picks in Wednesday's NBA Draft. Between the 2020 and 2026 Drafts, OKC has accumulated 16 first-round picks — with more high-level trade assets still left to acquire more. https://t.co/lwgvqsO9QW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020

Schroder ha ancora un anno di contratto a 15.5 milioni di dollari. Si indeboliscono, quindi, le speranze di poter rivedere Rajon Rondo in gialloviola, a meno di un ulteriore sacrificio economico da parte del due volte campione NBA, dopo aver vissuto l’ultima annata con un minimo salariale.

