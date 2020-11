Mercato NBA, Houston chiude una trade e spedisce Ariza a Detroit: i dettagli

Gli Houston Rockets hanno chiuso una trade con i Detroit Pistons. Secondo quanto riporta il buon Adrian Wojnarowski, infatti, i texani hanno spedito Trevor Ariza + la 16° scelta al Draft di questa notte ai Pistons in cambio di una scelta al primo giro di un Draft futuro.

Houston is trading Trevor Ariza and the No. 16 pick tonight to Detroit for a future first-round pick, sources tell ESPN. The deal gives the Rockets – a hard-capped team — the freedom to use their mid-level exception in free agency.

