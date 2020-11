Mercato NBA, Shamet ai Nets e Kennard ai Clippers

Anche quest’anno il momento del Draft che segue le scelte in Lotteria regala emozioni. L’insider di ESPN Adrian Wojnarowski ha parlato di una trade a tre squadre che vede coinvolti i Nets, i Clippers e i Pistons. A Brooklyn arriva Landry Shamet, mentre a Los Angeles arriva dai Pistons Luke Kennard. Detroit invece avrà la numero 19 del Draft, con la quale i Nets hanno scelto il prospetto Saddiq Bey da Villanova, e Rodney McGruder.

This is a three-way deal that includes the Pistons, with Luke Kennard heading to the Clippers, sources tell ESPN. https://t.co/Nmt9zcRIUE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Ai Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving arriva Landry Shamet. Il giovane esterno dei Clippers, scelto da Philadelphia con la 26esima assoluta al Draft del 2018 e arrivato a L.A. nel febbraio del 2019, garantirà punti ai Nets, allargando le spaziature fuori dal perimetro. L’anno scorso ha giocato titolare per 30 partite, non mostrando grandi segni di miglioramento rispetto al suo anno da rookie. Ma Shamet sarà sicuramente in grado di aiutare i Nets, magari uscendo dalla panchina, il cui obiettivo dichiarato è la vittoria del prossimo anello NBA.

I Clippers dallo scambio a tre otterranno un’altra guardia, Luke Kennard. L’ex Pistons, 25 anni il prossimo gennaio, è stato uno dei migliori di Detroit la scorsa stagione, viaggiando a quasi 16 punti e 4 assist di media ad allacciata di scarpe, scendendo però in campo solo in 28 partite. I Clippers troveranno in Kennard un giocatore in grado fin da subito di aiutare Kawki e Paul George ad arrivare al titolo mancato la scorsa stagione.

Detroit is targeting Saddiq Bey at No. 19, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

I Pistons in modalità rebuilding ottengono invece un’altra prima scelta, la terza nelle prime 20 venti in questo Draft, con la quale selezionano l’esterno Saddiq Bey. Il sophomore ex Villanova è un ottimo tiratore, dotato di un buon fisico oltre che di un’alta intelligenza cestistica. Oltre al giovane prospetto ai Pistons arriva anche Rodney McGruder dai Clippers. La guardia ex Miami Heat ha avuto un ruolo marginale nell’ultimo anno ai Clippers, ma un suo impiego maggiore potrebbe far sicuramente aumentare il suo apporto sul parquet.

