NBA Draft: nessun giocatore allenato da Krzyzewski o Calipari tra le prime sei scelte

Che il Draft 2020 sarebbe stato particolare lo sapevamo da tempo. Niente Barclays Center, niente pubblico, niente stretta di mano delle matricole al commissioner Adam Silver ne tantomeno la foto di gruppo da conservare gelosamente negli album dei ricordi. Ma anche niente giocatori allenati da Mike Krzyzewski o John Calipari tra le prime sei scelte.

Un fatto desueto per due dei più importanti coach del college basket. Un fatto che, come sottolinea Jeff Goodman, non accadeva addirittura dal 2007. Dal 2008 infatti, anno in cui fu selezionato Derrick Rose, con la prima scelta assoluta, i due super coach non hanno mai mancato un appuntamento con le Top 6 picks. Nel complesso hanno addirittura allenato e “lanciato” cinque prime scelte assolute: quattro per Calipari e una per Coach K.

Un piccolo, grande segnale di come il mondo del college basket stia cambiando, anche a causa dei recenti scandali che hanno colpito la NCAA, e dove molti tra i prospetti migliori preferiscono i soldi della G League piuttosto che passare un anno al college, sotto la guida di coach/santoni come Krzyzewski e Calipari.

Nonostante questo passaggio a vuoto però è verosimile immaginare che entrambi, e quindi i rispettivi atenei, riprenderanno il percorso che si è fermato la notte scorsa. Secondo diversi Mock Draft 2021 infatti sia Duke che Kentucky potrebbero vedere un loro giocatore chiamato con la prima scelta assoluta.

