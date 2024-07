NBA, diritti tv, ufficiale l’accordo con Walt Disney Company, NBC Universal e Amazon Prime Video

È ora ufficiale l’accordo sui diritti tv NBA negli Stati Uniti, tema che ha tenuto banco in particolar modo nelle ultime settimane. Il comunicato ufficiale emesso dalla lega sancisce di fatto la nuova triangolazione fra ESPN/ABC, NBC Universal e Amazon Prime Video, anche per la WNBA. La notizia più rilevante alla ratifica dell’accordo sui diritti tv NBA, valido fino alla stagione 2035-2036, riguarda l’interruzione della partnership con TNT.

“La recente proposta di Warner Bros Discovery non ha pareggiato quella di Amazon Prime Video e pertanto abbiamo intrapreso una collaborazione di lungo periodo con Amazon. Nel corso di questo negoziati, il nostro primo obiettivo è stato massimizzare la portata e accessibilità delle partite per i tifosi. Il nuovo accordo con Amazon sostiene quest’obiettivo completando i pacchetti di trasmissione via cavo e streaming che sono già parte della nostra nuova intesa con Disney e NBC Universal. Tutti e tre i partner hanno investito risorse consistenti per promuovere la lega e migliorare l’esperienza dei tifosi. Siamo grati a Tuner Sport per [l’eccellente] copertura riconosciuta da premi e aspettiamo una nuova stagione su TNT.”

Diritti tv NBA, la spartizione negli Stati Uniti

Disney (ESPN/ABC) mantiene i diritti di NBA Finals e Christmas Day, tra gli altri. NBC, che trasmetterà oltre 100 partite l’anno, si è assicurata il double-header dell’Opening Night, l’All-Star Game, e almeno un paio di match del MLK Day in ogni stagione. In rotazione con Amazon Prime, a partire dal 2025-2026, NBC Universal trasmetterà una delle due serie di Conference Finals. Amazon trasmetterà la NBA Cup e le sei sfide del Play-in, con possibilità di seguire le NBA Finals sulla piattaforma in sei degli undici anni coperti dall’ accordo. Fermi restando i diritti di trasmissione detenuti da Sky Sport nel nostro Paese fino al 2025-2026 compreso, il comunicato cita Amazon quale provider di un set di gare in diversi territori, Italia inclusa.