Nella notte si è conclusa una trade che coinvolge la bellezza di 12 giocatori, distribuiti tra 4 differenti squadre, evento che non si verificava dal lontano 2000.

Ad Atlanta vanno Clint Capela e Nenè.

A Houston vanno Robert Covington, Jordan Bell e una scelta del Secondo Giro al Draft 2024 (via Golden State) da Atlanta.

A Minnesota Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderblit più una prima scelta al Draft del 2020 (via Brooklyn Nets).

A Denver vanno Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bades-Diop, Shabazz Napier e una futura scelta al Draft del primo giro da Houston.

Atlanta si trova così ad avere una coppia di lunghi di tutto rispetto, mentre Houston riceve un ala solida come Covington e si libera di due contratti pesanti che permettono ai texani di uscire dalla Luxury Tax come aveva richiesto Tilman Fertitta a Daryl Morey.

Secondo quanto riporta ‘The Athletic’, i Rockets si muoveranno in qualche modo entro la scadenza della trade deadline di domani per firmare un centro in sostituzione di Capela e Nené.

