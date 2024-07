Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2024

Mercato NBA, tutti i movimenti

Come sempre, il gong iniziale della free agency è suonato allo scoccare della mezzanotte italiana tra il 30 giugno e il 1° luglio. Sei giorni di trattative senza possibilità di rendere i contratti ufficiali – il cosiddetto July moratorium – ma il mercato NBA è comunque già entrato nel vivo. Rinnovi contrattuali, scambi, addii e sgarbi a ex squadre: la follia del mercato a spicchi è già iniziata.

In aggiornamento dalla mezzanotte italiana tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio

Free Agent

Andre Drummond firma con i Philadelphia 76ers: 10 milioni in due anni

Kentavious Caldwell-Pope firma con gli Orlando Magic: per lui tre anni di contratto e 66 milioni

Chris Paul tagliato da Golden State: firma per i San Antonio Spurs (un anno a 11 milioni)

Jonas Valanciunas firma per i Washington Wizards: per il centro un triennale da 30 milioni

Colpo dei Phoenix Suns: annuale per il centro veterano Mason Plumlee

Derrick Jones Jr. firma con i Los Angeles Clippers: per l’ex Mavs un triennale da 10 milioni a stagione

Naji Marshall va ai Dallas Mavericks, che riparano alla perdita di Derrick Jones: per l’ala un contratto triennale da 27 milioni di dollari

Primo grande splash della free agency: Philadelphia si assicura Paul George per 4 anni a 212 milioni di dollari

Jalen Smith va a Chicago per coprire la voragine dietro a Vucevic lasciata dall’addio di Drummond: per il centro tre anni e 27 milioni di dollari

È ancora Philadelphia protagonista: firmato Eric Gordon

Colpo Thunder sotto canestro: arriva Hartenstein dai Knicks, per lui 3 anni e ben 87 milioni

Tobias Harris torna ai Detroit Pistons dopo oltre cinque anni: biennale da 52 milioni

Il centro Drew Eubanks vola a Salt Lake City: biennale da 10 milioni agli Utah Jazz

Bel colpo per i Milwaukee Bucks: annuale da 3.3 milioni di dollari per la guardia Delon Wright, specialista difensivo

A volte ritornano: Nicolas Batum si accasa di nuovo ai LA Clippers, due anni a 9.6 milioni di dollari

De’Anthony Melton firma con i Golden State Warriors, un anno a 12.8 milioni di dollari

Ritorna in NBA Kevin Porter Jr., per lui un biennale con i LA Clippers

Gli Houston Rockets firmano Aaron Holiday, biennale da 10 milioni

Goga Bitadze resterà ai Magic: triennale da 25 milioni per il georgiano

Garrett Temple rimane in Ontario: annuale con i Toronto Raptors

Gary Harris ancora per due anni a Orlando: biennale da 15 milioni totali dai Magic

I Los Angeles Clippers rimpiazzano Mason Plumlee con Mo Bamba, annuale per lui

Estensioni contrattuali

Pascal Siakam rinnova con Indiana: per lui quadriennale da 190 milioni di dollari

Malik Monk firmerà un contratto di quattro anni e 78 milioni di dollari, inclusa una player option, per rimanere ai Sacramento Kings

Scottie Barnes rinnoverà al massimo salariale con Toronto: fino a 270 milioni per lui

Miami si tiene stretto Bam Adebayo: per lui tre anni a 166 milioni di dollari

I Detroit Pistons rinnovano Cade Cunningham: 226 milioni di dollari per lui

Altro rinnovo in casa Knicks: trattenuto OG Anunoby, per lui 213 milioni

I Brooklyn Nets rinnovano Nic Claxton a 100 milioni per 4 anni

Jamal Murray estende il contratto con Denver: arrivano 209 milioni

Immanuel Quickley raggiunge l’intesa per 5 anni con i Toronto Raptors: 175 milioni di dollari

Royce O’Neal rinnova con i Phoenix Suns: 4 anni a 44 milioni

Patrick Williams, che era un restricted free agent, ha trovato un accordo per tornare ai Chicago Bulls con un contratto di cinque anni e 90 milioni di dollari.

Secondo rinnovo in casa Pacers: Obi Toppin firmerà un quadriennale da 60 milioni di dollari

Max Christie torna ai Lakers: per il giovane 4 anni a 32 milioni

James Harden rinnova con i Clippers: 70 milioni in due anni per il Barba

I Detroit Pistons rinnovano Cade Cunningham: 226 milioni di dollari per lui

Il centro Luke Kornet ritorna ai Boston Celtics per un anno

I Miami Heat rifirmano Kevin Love: per il veterano due anni e otto milioni complessivi

Kelly Oubre Jr. rimane a Philadelphia: per lui due anni e 16.3 milioni di dollari

Altra mossa dei Sixers: blindato il talento Tyrese Maxey al massimo contrattuale, cinque anni e 204 milioni

Doppio colpo per gli OKC Thunder: rinnovati Isaiah Joe e Aaron Wiggins. Il primo rimarrà in maglia Thunder per quattro anni a 48 milioni di dollari, mentre il secondo firmerà per cinque anni e 47 milioni di dollari

I Minnesota Timberwolves rifirmano Luka Garza: biennale per il centro

Derrick White estende con i Boston Celtics: quadriennale da oltre 125 milioni di dollari

I Celtics blindano anche Jayson Tatum: estensione quinquennale e supermax contract da 314 milioni di dollari, fino al 2029-2030

Super rinnovo per Donovan Mitchell ai Cavs: per lui triennale al massimo (150,5 milioni)

Accordo biennale tra James Wiseman e gli Indiana Pacers. Nuovo capitolo per l’ex seconda scelta al Draft 2020

Moe Wagner resta ai Magic: guadagnerà 22 milioni di dollari per i prossimi due anni.

Prossimo l’accordo tra Monte Morris e i Phoenix Suns, scrive Shams Charania

Le trade concluse

I Thunder spediscono Josh Giddey a Chicago in cambio di Alex Caruso

Prima blockbuster della stagione: i Knicks chiudono per Mikal Bridges in cambio di quattro prime scelte e Bojan Bogdanovic

Trade tra Washington e Portland: Malcolm Brogdon finisce nella capitale in cambio di Deni Avdija

Draft night trade: AJ Griffin passa agli Houston Rockets

I Sacramento Kings mandano Davion Mitchell, Sasha Vezenkov e una seconda scelta al passato Draft ai Toronto Raptors in cambio di Jalen McDaniels

I Denver Nuggets scambiano Reggie Jackson con gli Charlotte Hornets per tre scelte non protette al secondo giro

Primi movimenti di Dallas: Tim Hardaway Jr. ai Detroit Pistons via trade in cambio di Quentin Grimes

New Orleans Pelicans scatenati: arriva Dejounte Murray per Larry Nance, Dyson Daniels e due prime scelte future

Gli Splash Brothers si separano: Klay Thompson rompe gli indugi, andrà ai Dallas Mavericks per tre anni a 50 milioni. Definiti in queste ore i dettagli della sign-and-trade che porterebbe Josh Green agli Charlotte Hornets (che fungono da facilitatori). Nello scambio Golden State riceve anche un paio di scelte future al secondo giro del Draft – compresa la 2031 in mano proprio a Dallas.

Leggi Anche:

NBA, i Boston Celtics sono in vendita: la franchigia è valutata 5 miliardi

Mercato NBA, Derrick White estende con i Boston Celtics: quadriennale da oltre 125 milioni di dollari

Mercato NBA, i Detroit Pistons rinnovano Cade Cunningham: 226 milioni di dollari per lui