Mercato NBA, Tim Hardaway Jr. ai Detroit Pistons via trade; Quentin Grimes a Dallas

L’’avvicinarsi della free agency, al netto del periodo di July Moratorium, è segnato da rumors e trade. L’ultima, solo in ordine di tempo, ha portato Tim Hardaway Jr. ai Detroit Pistons. Già in occasione del Media Day 2023, per la verità, ritrovarlo a Dallas per la stagione in maglia Mavs aveva rappresentato una sorpresa. La mossa consente ai texani un risparmio salariale di 12 milioni e sblocca l’utilizzo di parte della non-taxpayer midlevel exception da 12.9 milioni di dollari. Tale flessibilità, precisa Tim MacMahon, sarà utile a rifirmare un free agent prezioso come Derrick Jones Jr., la cui conferma è prioritaria secondo l’indirizzo tracciato dal GM Nico Harrison.

This move positions the Mavs to offer a significant part of the $12.9M nontaxpayer midlevel exception to Derrick Jones Jr. GM Nico Harrison has called re-signing Jones “priority 1A and 1B” for the offseason. https://t.co/s3C87V6PqQ — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 28, 2024

Detroit ottiene da Dallas anche tre scelte al secondo giro dei futuri Draft, a partire da quello 2025 (via Toronto, oltre a due pick del 2028).

