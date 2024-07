Dichiarazione d’intenti forte per i Boston Celtics campioni NBA in carica. La franchigia biancoverde ha raggiunto l’intesa con Derrick White per un’estensione quadriennale di valore superiore ai 125 milioni di dollari (125.9 per la precisione). Adrian Wojnarowski di ESPN precisa che è prevista una player option sull’ultima stagione dell’acccordo.

in aggiornamento