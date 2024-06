I Pelicans piazzano un gran colpo nel mercato NBA: una maxi trade con gli Atlanta Hawks ha portato a New Orleans Dejounte Murray in cambio di Larry Nance Jr., Dyson Daniels, EJ Liddell e due scelte al primo giro nei futuri Draft. Un rinforzo davvero importante per New Orleans visto che il nuovo arrivato si aggiungerà ai già presenti Zion Williamson, Brandon Ingram e CJ McCollum.

New Orleans has landed Dejounte Murray to anchor the Pelicans backcourt pic.twitter.com/NzLStHAU6Z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024

I dettagli della trada che ha portato Dejounte Murray ai Pelicans

Come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Dejounte Murray passa dagli Atlanta Hawks ai New Orleans Pelicans: in Georgia andranno Larry Nance Jr., EJ Liddell e Dyson Daniels, oltre a una scelta al primo turno del Draft NBA 2025 e una a quello 2027. Sempre secondo ESPN, Murray avrà un ingaggio di 25,3 milioni di dollari la prossima stagione e avrà una player option di 31,3 milioni nel 2027-28.

Termina dopo due stagione l’avventura di Dejounte Murray con gli Atlanta Hawks: nell’ultima stagione biennio ha giocato 78 partite, registrando una media di 22.5 punti, 5.3 rimbalzi e 6.4 assist. Tuttavia, il biennio in Georgia è stato alquanto deludente: preso dai San Antonio Spurs, i tifosi degli Hawks sognavano grandi cose visto che, il suo compagno di reparto, era Trae Young, ma sono rimasti delusi perché Atlanta non ha mai raggiunto i Playoff.

I Pelicans vanno ad aggiungere un tassello importante nel loro scacchiere, che vede già Zion Williamson, Brandon Ingram e CJ McCollum: un roster niente male per sognare.

