NBA, i retroscena di Jeanie Buss sull’arrivo di Doncic ai Lakers: “Abbiamo tenuto la trattativa segreta”

Luka Doncic è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers da ormai un mese, ma l’euforia in casa gialloviola non sembra essere terminata. L’ultima, in ordine cronologico, ad aver parlato dell’affare chiuso dalla franchigia è stata la proprietaria della stessa, ossia Jeanie Buss, la quale ha sottolineato l’importanza di aver mantenuto un certo riserbo rispetto alla trattativa con i Dallas Mavericks:

“Sono orgogliosa di come siamo riusciti a tenere segrete le trattative, perché se fosse saltata fuori la voce e poi la trattativa non fosse andata in porto, il tutto avrebbe rappresentato una grande distrazione per la squadra, che stava facendo progressi e non se lo sarebbe meritato. C’è sempre il timore che ci sia qualche nuova regola che scombussola i piani, ma ho sempre avuto piena fiducia in Rob Pelinka e nella sua abilità di portare a conclusione l’affare, e così è stato.”

Quindi, Buss è stata incalzata anche sull’arrivo di Redick come head coach dei Lakers, senza alcuna precedente esperienza su una panchina NBA:

“All’inizio ero preoccupata dal dare la squadra in mano a un allenatore esordiente, perché i Lakers ricoprono una ruolo così importante, ma sapevo che JJ Redick e Rob Pelinka avrebbero lavorato alla grande insieme e sono felice di osservare i passi in avanti che stanno facendo”.

Leggi Anche:

WNBA, a 42 anni la leggenda Diana Taurasi dice addio al basket

La NBA sbarca su Amazon Prime Video da ottobre 2025: i dettagli

NBA, i Rockets battono i Bucks con un bruttissimo fallo di Amen Thompson nel finale