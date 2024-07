Mercato NBA, Philadelphia 76ers scatenati: firmato anche Eric Gordon

A 35 anni, Eric Gordon si unirà ad una nuova compagine dopo essere passato tra Clippers, Hornets/Pelicans, Rockets e Suns. E per la prima volta sarà nella Eastern Conference. Dopo aver rinunciato alla sua “player option” da 3.4 milioni di dollari con Phoenix negli ultimi giorni, il giocatore ha deciso di unirsi ai Philadelphia 76ers. Si dovrebbe trattare di un contratto al minimo salariale per il veterano che è alla ricerca del suo titolo in NBA. Philadelphia si conferma la franchigia più calda del mercato NBA.

