Mercato NBA, trade tra Washington e Portland: Malcolm Brogdon finisce nella capitale

Quando lo scorso ottobre aveva ottenuto il rinnovo di contratto per 55 milioni di dollari in quattro anni, si pensava che facesse parte del progetto di ricostruzione dei Washington Wizards, ma i capitolini, nella notte, hanno deciso di dire addio a Deni Avdija per spedirlo ai Blazers e mettere le mani su Malcolm Brogdon (e – soprattutto – diverse scelte al Draft).

Nello scambio, i Wizards hanno ottenuto così la 14esima scelta del Draft 2024, più una scelta del primo giro al Draft 2029 e due scelte del secondo giro. A 23 anni compiuti, Deni Avdija è stato una delle rare soddisfazioni di questi Wizards nella stagione appena andata in archivio, con una media di 14.7 punti, 7.2 rimbalzi e 3.8 assist.

Essendo anche un buon difensore, Portland spera di essersi assicurata una pedina importante all’interno di un roster oggettivamente giovane e che conta anche Anfernee Simons, Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. Per quanto riguarda Malcolm Brogdon, Washington potrebbe essere solo una tappa temporanea.

