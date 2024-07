Mercato NBA, Max Christie torna ai Lakers: ecco l’offerta gialloviola

Come Jaxson Hayes, Christian Wood, D’Angelo Russell e Cam Reddish, anche Max Christie è tornato ai Los Angeles Lakers. Il 21 ha infatti accettato un’estensione contrattuale da ben 32 milioni di dollari in quattro anni. Possiamo certamente immaginare che il contratto non sia del tutto garantito, ma resta un grande segno di fiducia da parte della franchigia “Purple & Gold” nei confronti dell’ex giocatore di Michigan State. Max Christie, il cui fratello Cam è stato appena scelto dai Clippers, viene da una seconda stagione con una media di 4.2 punti e 2.1 rimbalzi in 14 minuti di gioco.

