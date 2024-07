Klay Thompson, il saluto degli Warriors: “Non vediamo l’ora di ritirare la #11 al Chase Center”

Un comunicato non può in alcun modo descrivere un rapporto professionale come quello tra Golden State Warriors e Klay Thompson, lungo 13 anni e costellato di successi. Da queste premesse, riconosciute nelle prime righe del commiato firmato dalla franchigia, traspare la sincera gratitudine per un percorso condiviso in grado di riscrivere la storia recente NBA. Ecco il messaggio diffuso dal sito ufficiale Warriors a poche ore dall’annuncio della sign-and-trade che ha portato lo Splash Brother a Dallas.

“È difficile esprimere a parole il contributo leggendario e incredibile che Klay Thompson ha dato nei suoi 13 anni con la squadra. Spiccano quattro titoli, sei viaggi alle NBA Finals, cinque partecipazioni all’All-Star Game e diversi primati, inclusi il record per punti segnati in un quarto (37) e triple segnate in una partita (14). La gioia che Klay ha dato a tifosi Warriors della Bay Area e a tutti i sostenitori della Dub Nation in giro per il mondo è immensa e non può essere minimizzata. La sua tendenza a performare [al meglio] in situazioni di pressione sul palcoscenico più ambito e le imprese di molte Gare 6 hanno aiutato a definire una carriera. La sua legacy continuerà per sempre e non vediamo l’ora di ritirare la sua #11 al Chase Center un giorno. Raggiungerà le figure immortali [della storia] Warriors, inclusi coloro che, con lui, hanno aiutato a plasmare questa recente dinastia. Ringraziamo Klay e gli auguriamo il meglio ora che si appresta a scrivere un nuovo capitolo del suo viaggio.”



Golden State Warriors on losing Klay Thompson: “We thank Klay for his contributions and wish him the best as another chapter in his journey is written.” pic.twitter.com/WiiXbZiqxJ — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2024

