Mercato NBA, super rinnovo per Donovan Mitchell ai Cavs

Prima l’assunzione di Kenny Atkinson come nuovo head coach, poi il rinnovo della loro stella. Le priorità numero uno e due per i Cleveland Cavaliers sono state eseguite in meno tempo del previsto. Donovan Mitchell ha allungato il suo contratto con un triennale al massimo salariale da 150.5 milioni di dollari. È quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-Star guard Donovan Mitchell has agreed on a three-year, $150.3 million maximum contract extension that includes a player option for the 2027-2028 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Vu6QXGyK57 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Ma allora perché non un’estensione quadriennale da oltre 200 milioni di dollari? Questo accordo dà ai Cavs la oìpossibilità di trattenere il loro franchise player. A Mitchell, invece, garantisce la possibilità di poter ottenere un altro contratto allo scoccare dei 10 anni di militanza in NBA, quando potrà firmare per 5 anni e 380 milioni di dollari. Da quando è sbarcato nel nord-est dell’Ohio nel settembre del 2022, Mitchell ha giocato la miglior pallacanestro della sua carriera, con una media di 27.5 punti, 4.6 rimbalzi, 5.2 assist e 1.6 rubate a partita in due stagioni a Cleveland.

Ma forse il dato più allettante è un altro: a 27 anni – appena entrato nel suo momento d’oro atletico – Mitchell potrebbe migliorare ancora. La scorsa stagione ha registrato le percentuali più alte di tentativi di tiro libero, assist e rimbalzi della sua carriera, giocando al contempo la miglior difesa della sua carriera. Rimane da vedere se sotto la gestione di Atkinson riuscirà a rendere ancora a questi livelli.

