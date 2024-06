Mercato NBA, i Knicks chiudono la prima trade della stagione: arriva Mikal Bridges!

Mikal Bridges è un nuovo giocatore dei New York Knicks. È questo quanto successo nella notte, con la franchigia della Grande Mela che ha completato una trade sul mercato NBA. Bridges si unirà a Jalen Brunson, Josh Hart e Donte DiVincenzo, andando a riformare un quartetto già visto ai tempi di Villanova. Una novità importante per New York che anticipa la possibile partenza di OG Anunoby, anche se il front office spera ancora nel suo rinnovo.

I Nets, negli scorsi giorni, avevano già ricevuto diverse offerte per Mikal Bridges, con il giocatore che aveva però informato i suoi dirigenti di voler raggiungere i suoi amici a New York. I Knicks hanno quindi approfittato della situazione, imbastendo una trade che ha coinvolto Bojan Bogdanovic ma anche e soprattutto quattro scelte non protette al primo giro (2025, 2027, 2029, 2031), una scelta primo giro protetta (2025, via Bucks) e una scelta del secondo giro (2025). Inoltre, nel 2028, i Nets avranno l’opportunità di scambiare la loro scelta al primo turno con i Knicks. Oltre a Mikal Bridges, New York riceverà anche una scelta del secondo giro Draft 2026.

Tre aneddoti da questo scambio. Innanzitutto, Mikal Bridges ha vinto il titolo NCAA nel 2016 con Jalen Brunson, Josh Hart e Donte DiVincenzo. Era già nella NBA quando il trio vinse un secondo titolo nel 2018. Inoltre, si tratta del primo scambio tra i Knicks e i Nets dal… 1983.

