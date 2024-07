NBA, i Boston Celtics sono in vendita: la franchigia è valutata 5 miliardi

In un comunicato stampa, i proprietari dei Boston Celtics hanno annunciato di aver deciso di mettere in vendita la franchigia. Guidato da Wyc Grousbeck, il consorzio Boston Basketball Partners vorrebbe vendere l’intero pacchetto, acquistato nel 2002 per 360 milioni di dollari. Oggi la valutazione è stimata in cinque miliardi di dollari. Si tratterebbe di una vendita record per una franchigia NBA.

Negli ultimi anni le valutazioni delle franchigie sono oggettivamente salite alle stelle, e ricordiamo che i Suns sono stati venduti per 4 miliardi di dollari a Mat Ishbia nel febbraio 2023, mentre i Bucks per 3,5 miliardi di dollari a Jimmy e Dee Haslem. Stessa somma per i Mavericks comprati dalle famiglie Adelson e Dumont da Mark Cuban.

Il consiglio di amministrazione del gruppo prevede di vendere una quota di maggioranza nel 2024 o all’inizio del 2025, mentre la restante parte sarà venduta nel 2028. Wyc Grousbeck rimarrà owner della squadra fino alla seconda fase nel 2028. Ricordiamo che la NBA non è mai stata in una forma finanziaria così buona, con un futuro contratto relativamente a diritti televisivi stimato in 76 miliardi di dollari. Le franchigie NBA ne traggono vantaggio e ai Celtics non dovrebbero mancare acquirenti.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Klay Thompson rompe gli indugi: andrà a Dallas

Mercato NBA, Tobias Harris torna ai Detroit Pistons dopo oltre cinque anni