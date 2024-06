Mercato NBA, i New York Knicks trattengono OG Anunoby: 213 milioni per lui

I New York Knicks si stanno già muovendo in maniera oculata sul mercato NBA. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Mikal Bridges per confermare la loro Villanova Connection, la franchigia della Grande Mela sono riusciti anche a confermare nel proprio roster OG Anunoby. In quale maniera? Il front office di New York ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 212.5 milioni di dollari. Questo è quasi il massimo che l’ex ala dei Raptors poteva pretendere. L’accordo prevede una “player option” per la quinta stagione e un “trade kicker” in caso di trasferimento.

New York punta quindi sul suo core, che è arrivato alle semifinali di Conference in questi ultimi Playoff, nonostante i molteplici infortuni. Va detto che con Jalen Brunson, Julius Randle, Josh Hart, Donte DiVincenzo e Miles McBride, la truppa di Tom Thibodeau ha un’identità chiara, ora rinforzata da OG Anunoby e Mikal Bridges.

Tuttavia, ora sarà complicato mantenere Isaiah Hartenstein in free agency, e bisognerà vedere cosa farà la squadra con Mitchell Robinson, che potrebbe essere ceduto quest’estate. In ogni caso, questo prolungamento di contratto farà di OG Anunoby il giocatore con lo stipendio più alto nella storia dei Knicks, segno del suo valore per la franchigia. Fino al suo infortunio nei Playoff, OG Anunoby si è dimostrato un giocatore fondamentale nell’equilibrio della compagine guidata da Tom Thibodeau.

