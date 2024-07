Mercato NBA, Jonas Valanciunas firma per i Washington Wizards

Dopo aver scelto Alexandre Sarr all’ultimo Draft, Washington ha firmato Jonas Valanciunas attraverso un triennale da 30 milioni di dollari. Si tratta di una presa tutto sommato buona per la compagine capitolina, avviata in un lungo processo di ricostruzione. Con questa mossa, Washington ottiene un veterano di tutto rispetto, produttivo, disponibile e professionale. Certo, i suoi difetti in difesa e il suo profilo offensivo vecchio stile non lo rendono necessariamente essenziale nei momenti chiave (soprattutto nei playoff), ma “JV” resta un titolare di riferimento in questa lega.

Macchina da doppia-doppia, Jonas Valanciunas ha registrato una media di 12.2 punti di media, 8.8 rimbalzi e 2.1 assist nell’ultima stagione regolare, poi 14.5 punti, 11.0 rimbalzi e 1.3 assist nei playoff. Washington sarà la sua quarta squadra nella NBA, dopo Toronto, Memphis e New Orleans.

Leggi Anche:

Mercato NBA, James Harden rinnova con i Clippers: i dettagli contrattuali

Mercato NBA, Andre Drummond firma con i Philadelphia 76ers