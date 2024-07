Mercato NBA, 76ers Tyrese Maxey strappa l’estensione al massimo salariale

Ne scrivevamo già un mese fa, ora i passi in avanti fugano ogni dubbio: Tyrese Maxey ha trovato l’accordo verbale con i 76ers per un’estensione di cinque anni al massimo salariale. Stante la mancata inclusione nei quintetti All-NBA 2023-2024, i 204.5 milioni di dollari spalmati nel quinquennio rappresentano il tetto massimo dell’offerta. Nei dettagli, puntualizza Adrian Wojnarowski di ESPN, non sono previste player option. Il quinquennale è dunque totalmente garantito.

Maxey and his agent Rich Paul – Klutch Sports CEO – waited a year on the deal to allow the Sixers to maximize salary cap space and now land on a $200M-plus contract in the wake of Maxey’s breakout All-Star season at 23 years old. https://t.co/QTvQwDgQmH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024