Mercato NBA, i Dallas Mavericks avevano provato a prendere Edwards per Luka Doncic

Decidendo di scambiare Luka Doncic, Nico Harrison si è attirato l’attenzione di tutti i tifosi della NBA e l’odio da parte di quelli di Dallas. Determinato ad ingaggiare una superstar in cambio dello sloveno, il GM dei Mavericks ha dovuto lavorare anche per tenere segrete le diverse trattative parallele che aveva messo in piedi, nel momento in cui una determinata pista fosse crollata improvvisamente. La domanda, però, è: a quali squadre si era rivolto il GM di Dallas nelle settimane precedenti all’arrivo di Anthony Davis?

L’informatissimo Sam Amick, di The Athletic, ha confermato che qualche settimana prima del clamoroso trasferimento tra Luka Doncic e Davis, il manager texano aveva contattato i Timberwolves per parlare di Anthony Edwards.

È stato più o meno nello stesso lasso di tempo che Nico Harrison ha sentito anche i Lakers per mettere sul piatto il nome di Luka Doncic. Ha poi bussato ad altre porte ( Jayson Tatum? Giannis Antetokounmpo?) per verificare quali franchigie erano rimaste completamente fredde ad ogni sorta di proposta e quali erano semi-aperte per cercare di arrivare un accordo ‘concreto’.

In ogni caso, i Timberwolves non hanno voluto aprire alcuna porta, spiegando che Anthony Edwards è incedibile. Un intreccio di mercato che ha portato i texani a virare violentemente sui Lakers, trovando il via libera da Rob Pelinka. Il resto è storia ormai conosciuta.

