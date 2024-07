Mercato NBA, colpo Thunder sotto canestro: arriva Hartenstein dai Knicks

L’ottima stagione passata ha posto le basi per un progetto a lungo termine ai vertici della Western Conference per i Thunder. Individuati i punti fissi, OKC ha puntellato il roster in queste prime ore di free agency strappando l’accordo con Isaiah Hartenstein, che presto sarà agli ordini di coach Daigneault. Stando a quanto riportato da insider NBA, le cifre pattuite configurano un’intesa triennale da 87 milioni di dollari complessivi.

BREAKING: Free agent center Isaiah Hartenstein plans to sign a three-year, $87 million deal with the Oklahoma City Thunder, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hartenstein departs the Knicks for an enormous contract and gives OKC a new anchor inside. pic.twitter.com/DptmkuaP3v

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2024