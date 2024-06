Mercato NBA, Scottie Barnes rinnoverà al massimo salariale con Toronto: fino a 270 milioni per lui

Chiamato a incarnare il futuro dei Raptors ormai da diversi mesi, Scottie Barnes diventerà definitivamente il nuovo volto della squadra canadese, specialmente dopo la notizia riportata da ESPN: il giocatore firmerà il rinnovo contrattuale al massimo salariale, per potenziali 270 milioni di dollari che si porterà a casa.

In caso di inserimento in una squadra All-NBA, titolo di MVP o titolo di Difensore dell’anno, il Rookie of the Year 2022 riceverà 270 milioni di dollari (ovvero il 30% del tetto salariale della sua squadra). Altrimenti si accontenterà di “soli” 225 milioni di dollari (il 25% del tetto salariale ). Una decisione che non potrebbe essere più logica da parte di Toronto, con Scottie Barnes che viene da una stagione di qualità a livello individuale (All-Star), con una media di 19.9 punti, 8.2 rimbalzi, 6.1 assist, 1.5 stoppate e 1.3 palle rubate.

Il suo margine di miglioramento resta significativo e il front office canadese si sta già sfregando le mani per il futuro della squadra, anche se ora dovranno circondare adeguatamente la loro ala 22enne per riconquistare le vette della Eastern Conference. Ricordiamo che i Raptors hanno chiuso la regular season 2023-24 con sole 25 vittorie e 57 sconfitte (12° posto in classifica).

