Mercato NBA, i Thunder spediscono Josh Giddey a Chicago in cambio di Alex Caruso

A pochi giorni dal trionfo dei Boston Celtics che hanno alzato al cielo del TD Garden il diciottesimo titolo NBA della loro storia, è già stato effettuato il primo movimento di mercato di offseason. Infatti, secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Chicago Bulls e gli Oklahoma City Thunder hanno appena raggiunto un accordo per una trade che vede come protagonisti Josh Giddey e Alex Caruso.

Quest’ultimo nella scorsa stagione ha totalizzato 71 gare con la maglia dei Chicago Bulls mettendo a segno medie di 10.1 punti, 3.8 rimbalzi, 3.5 assist e 1.7 recuperi. I Bulls hanno però deciso di spedirlo nello stato dell’Oklahoma in vista del suo ultimo anno di contratto. Il due volte All-Defensive Team (2022-2023 e 2023-2024) guadagnerà difatti 9.8 milioni di dollari nella prossima stagione e se non dovesse firmare un’estensione contrattuale con la sua attuale squadra – da luglio 2025 sarà eleggibile per firmare un quadriennale da circa 80 milioni di dollari – diventerà unrestricted free agent.

Compie invece il percorso inverso Josh Giddey, che nelle 210 gare di regular season disputate con la maglia dei Thunder non è mai partito dalla panchina e nella scorsa stagione ha messo a segno 12.3 punti, 6.4 rimbalzi e 4.8 assist di media in poco più di 25 minuti di gioco. Decisamente la peggior stagione della sua giovane carriera NBA in ogni voce statistica citata. Gli Oklahoma City Thunder, dopo il primo posto conquistato ad Ovest nella scorsa regular season, aggiungono quindi ad un roster già molto forte un ottimo difensore come Alex Caruso per provare ad arrivare il più lontano possibile nella postseason.

