Mercato NBA, Jamal Murray estendo il contratto con Denver: arrivano 209 milioni

A Denver si intende tornare alla conquista del titolo perduto, e la dirigenza intende affidarsi allo stesso zoccolo duro con Nikola Jokic, Aaron Gordon, Michael Porter Jr, e quindi Jamal Murray. Non sorprende che la franchigia del Colorado abbia deciso di trattenere il suo playmaker offrendogli un quadriennale da ben 209 milioni in quattro anni. Questo nuovo contratto legherà il canadese ai Nuggets fino al 2029. Al suo fianco, Nikola Jokic è sotto contratto fino al 2028, ma dovrebbe, senza dubbio, firmare un nuovo prolungamento non appena ne avrà l’opportunità.

Jamal Murray entrerà nella prossima stagione nell’ultimo anno del suo contratto quinquennale da 170 milioni di dollari, firmato nel 2019. Da allora, l’ex guardia del Kentucky si è affermato come uno dei migliori giocatori nella sua posizione, con un ultima annata davvero importante anche sotto il profilo numero con 21.2 punti, 6.5 assist e 4.1 rimbalzi di media. È soprattutto nei playoff che Jamal Murray si trasforma in un giocatore eccezionale: quest’anno ha crocifisso i Lakers ed è diventato addirittura il primo giocatore nella storia a registrare due “game winners” nella stessa serie.

