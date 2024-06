Continua la linea verde di puntare sui giovani degli Houston Rockets: è andata ufficialmente in porto la trade con gli Atlanta Hawks che ha portato in Texas AJ Griffin, ala ventenne ex giocatore di Duke.

ESPN Sources: The Atlanta Hawks are trading F AJ Griffin to the Houston Rockets for the 44th pick in Thursday’s NBA Draft. Griffin, 20, was a 2022 first-round pick out of Duke. pic.twitter.com/IhjHKnCxCd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024

AJ Griffin da Atlanta a Houston, i dettagli della trade

Come si legge su ESPN e secondo l’insider NBA Adrian Wojnarowski, gli Houston Rockets si sono aggiudicati il giovane AJ Griffin: intavolata una trade con gli Atlanta Hawks, per arrivare all’ex giocatore di Duke i texani hanno dato in cambio la scelta n°44 del Draft 2024.

AJ Griffin – scelta numero 16 al Draft 2022 – ha chiuso il biennio ad Atlanta con una media di 7,5 punti e 1,9 rimbalzi. Dopo un inizio di stagione dove non ha mai giocato per motivi personali, il giocatore nell’ultimo campionato è sceso in campo 20 volte, mai da titolare.

Nella notte i Rockets hanno selezionato alla terza scelta assoluta Reed Sheppard, letale tiratore e ottimo assistman scuola Kentucky. Due giovani innesti per i Rockets, due belle speranze che si vanno ad aggiungere ai vari Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith e Cam Whitmore: a Houston si punta sui giovani.

