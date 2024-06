Mercato NBA, Quickley raggiunge l’intesa per 5 anni con i Toronto Raptors: 175 milioni di dollari

Arrivato in Canada nel mese di dicembre all’interno di una trade che aveva coinvolto cinque giocatori, Immanuel Quickley non ha impiegato molto tempo per imporsi ai Raptors. Sempre titolare nelle 38 partite giocate con Toronto, ha fatto registrare a 18.6 punti, 6.8 assist e 4.8 rimbalzi di media. Toronto avrebbe potuto offrire a Quickley una qualifying offer da 6.1 milioni di dollari rendendolo restricted free agent. Ora, con il mercato 2024 pronto ad aprire i battenti, l’agente ha raggiunto un accordo con la franchigia per prolungare la permanenza dell’ex Knicks in Ontario. I dettagli, riportati da Adrian Wojnarowski di ESPN, tra gli altri, parlano di un quinquennale da 175 milioni di dollari complessivi. Quickley, da parte sua, ha già raccolto via social l’apprezzamento di ex compagni ai tempi del college. Tyrese Maxey, ad esempio.

Ummm sirrrr…. Remember back in school when I paid for your chick fil a. 😂😂 @IQ_GodSon https://t.co/helsNUdGrj — Tyrese Maxey (@TyreseMaxey) June 28, 2024

