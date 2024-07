Mercato NBA, Klay Thompson rompe gli indugi: andrà a Dallas

Tutte le storie – o quasi – sono destinate a finire. Quella di Klay Thompson a Golden State ha avuto momenti magici, vette irraggiungibili, così come momenti di tensione. Ed è arrivato il momento di dire basta: era nell’aria con il rinnovo un anno fa di Draymond Green, ora è ufficiale. Klay Thompson si unirà per tre anni, a cinquanta milioni di dollari, ai vice campioni NBA in carica dei Dallas Mavericks. Andrà così a formare un trio formidabile con Luka Doncic e Kyrie Irving.

Golden State is still working through details with Dallas and I’m told “a deal is not close” at this point. https://t.co/WIXYraqQmA — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 1, 2024

La transazione sarà parte di una sign-and-trade ancora da definire. I dettagli si stanno limando e secondo l’insider Chris Haynes ‘un accordo definitivo non è ancora vicino’. È certo che, se andasse in porto, sarà uno sforzo a tre squadre. Gli Charlotte Hornets hanno infatti messo a disposizione alcune scelte future (al secondo giro) per ricevere Josh Green da Dallas.

