Mercato NBA, Tobias Harris torna ai Detroit Pistons dopo oltre cinque anni

La free agency NBA è storicamente teatro di matrimoni sportivi inattesi, chiacchierati, entusiasmanti. In questi ultimi anni la tendenza sembra essersi arrestata e i nomi che circolano sul mercato sono grossomodo gli stessi, stagione dopo stagione. Può capitare persino che le strade di giocatori e franchigie tornino a incrociarsi a oltre un lustro di distanza. È il caso di Tobias Harris, oggi free agent, pronto a far ritorno a Detroit per vestire nuovamente la canotta Pistons. Stando alle fonti d’oltreoceano, il veterano NBA si appresta a siglare un biennale per complessivi 52 milioni di dollari.

Free agent Tobias Harris lands with the Detroit Pistons on a two-year, $52 million deal, sources tell ESPN. An ideal fit on the floor and in the locker room for a young, developing roster. pic.twitter.com/gXgExmIroN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024