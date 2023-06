Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023

Mercato NBA 2023: Free agency al via

La free agency 2023 si aprirà alla mezzanotte italiana tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Come sempre il mercato NBA si infuocherà già nelle primissime ore, nonostante sia in vigore – formalmente – il cosiddetto July Moratorium. Tanti i free agent che devono sciogliere le loro riserve e trovare una nuova sistemazione. Andiamo quindi a ricapitolare di seguito tutti i movimento di mercato in tempo reale.

Mercato NBA 2023: le firme dei free agent

Estensioni contrattuali

Naz Reid rimane a Minnesota: triennale da 42 milioni

Harrison Barnes rinnova con i Sacramento Kings: arrivano altri 54 milioni

Le trade concluse

Bradley Beal lascia Washington: finisce ai Phoenix Suns via trade

Gli Atlanta Hawks scambiano John Collins: finisce a Utah

I Golden State Warriors scambiano Poole: arriva Chris Paul

Mercato NBA 2023: come si è arrivati alla free agency?

Player option/ Team option (scadenza 29 giugno)

Qualifying offer: i giocatori che l’hanno ricevuta