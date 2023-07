NBA, LaMelo Ball si regala un max contract con Charlotte

Ieri il rinnovo al massimo salariale di Tyrese Haliburton. Oggi tocca a LaMelo Ball. Nonostante le incognite fisiche e le 38 presenze della stagione passata, LaMelo ha dimostrato abbastanza per meritarsi una rookie extension da 260 milioni di dollari in 5 anni con gli Charlotte Hornets. Lo ha riportato Shams Charania di The Athletic. I 23.3 punti, 8.4 assist e 6.4 rimbalzi di media dell’anno scorso dimostrano il livello del giocatore, attorno a cui gli Hornets vogliono iniziare a costruire.

