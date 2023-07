Niente sorprese per gli Orlando Magic che sono riusciti a trattenere alla base Mo Wagner. Il giocatore tedesco firmerà nelle prossime ore un contratto biennale da ben 16 milioni di dollari complessivi. Stesso discorso lo possiamo fare per Dwight Powell il quale ha deciso di rifirmare con i Dallas Mavericks: per lui c’è un contratto triennale da 12 milioni di dollari totali.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023