Alla fine Bradley Beal ha trovato una sistemazione. Secondo quanto riporta Shams Charania, l’ormai ex giocatore dei Washington Wizards è stato scambiato ai Phoenix Suns. Beal ha messo da parte la sua clausola “no-trade”, per permettere alla compagine capitolina di finalizzare l’accordo con la franchigia di base in Arizona.

A questo punto, i Suns formano ufficialmente dei nuovi big three con la presenza di Beal, Kevin Durant e Devin Booker. Sfuma, invece, il desiderio di CP3 di rimanere a Phoenix: il play è stato coinvolto nella trade insieme a Shamet e ad un pacchetto di scelte del secondo giro nei prossimi Draft & pick swap. L’agente di Beal, Mark Bartelstein di Priority Sports, ha confermato ai microfoni di ESPN che in queste ore si finalizzerà lo scambio che porterà Beal ai Suns:

“Questo è stato un processo estremamente complicato con così tanti diversi ostacoli da superare.”

A questo punto, i Suns avranno in salary cap ben quattro contratti al massimo salariale (Booker, Durant, Ayton e Beal, ndr), proprio poco prima dell’entrata in vigore del nuovo CBA che rende meno flessibile la possibilità di acquisire giocatori una volta superata una certa soglia, strizzando l’occhio alla luxury tax. Phoenix è andata totalmente all-in: l’obiettivo è il titolo NBA 2024.

Leggi Anche

NBA Draft, Hornets tra Brandon Miller e Scoot Henderson: colloqui con Jordan

NBA Draft, Indiana e Dallas vogliono cedere la loro prima scelta