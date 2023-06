Mercato NBA, Andre Drummond torna ai Bulls. Josh Hart ai New York Knicks

Nessuna sorpresa per Josh Hart che in serata ha confermato di voler esercitare la player option da 12.9 milioni di dollari con i New York Knicks. A darne notizia è stato Adrian Wojnarowski tramite un tweet. Stesso discorso per Andre Drummond il quale ha invece deciso di esercitare la sua opzione presente in contratto del valore di 3.36 milioni di dollari. Il lungo ha messo a tacere le voci odierne che lo davano invece vicino ai Dallas Mavericks, prima di tornare sui suoi passi e confermare la permanenza a Chicago.

Nell’ultima stagione, il lungo con 11 anni di esperienza in NBA ha viaggiato con una media di 6 punti e 6.6 rimbalzi in 12.7 minuti di permanenza sul parquet per un totale di 67 presenze con la canotta dei Chicago Bulls in regular season.

Leggi Anche

Mercato NBA, James Harden esercita la player option con Phila e chiede la trade: le opzioni

Mercato NBA 2023, i giocatori che hanno ricevuto la qualifying offer