Mercato NBA, Derrick Rose firma con i Memphis Grizzlies: i dettagli

Dopo essere stato relegato spesso e volentieri alla panchina (e nemmeno quella) da coach Thibodeau, Derrick Rose ha deciso di non tornare a New York per continuare la sua carriera NBA altrove. La notte ha portato consiglio all’ex MVP che si è accordato con i Memphis Grizzlies sulla base di un contratto biennale da 6.5 milioni di dollari.

Nell’ultima stagione, D-Rose ha viaggiato con una media di 5.6 punti e 1.7 assist scendendo in campo solo in 27 occasioni.

