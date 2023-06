Colpo sul mercato NBA presente anche questa sera: i Golden State Warriors hanno infatti finalizzato una trade con i Washington Wizards. In California arriva Chris Paul, in cambio di Jordan Poole, Ryan Rollins, una prima scelta Draft 2030 protetta e una scelta secondo giro 2027. Ricordiamo che CP3 era finito all’interno del roster di Washington dopo lo scambio con Phoenix che ha portato in Arizona Bradley Beal.

Washington in queste ore aveva a fondo per trovare un acquirente che avesse la volontà di assorbire il contratto da 30.8 milioni di dollari di Paul. Detto questo, GS ha quindi deciso di alleggerire il proprio Salary Cap in chiave futura, spedendo il contratto da 128 milioni di dollari dello stesso Poole. A questo punto, bisogna capire in quali condizioni sarà lo stesso CP3 il quale nel ultimo ultimo anno è stato segnalato in calo, anche dal punto di vista statistico, viaggiando con una media di 13.9 punti, 8.9 assist e 4.3 rimbalzi a partita.

Niente da fare per Los Angeles Lakers e Clippers che erano state indicate come potenziali destinazioni per il playmaker. Paul ha giocato per cinque squadre NBA nel corso della sua carriera. Phoenix è stata la sua migliore situazione complessiva, ma si porterà dietro comunque una etichetta di difficile convivenza con altre stelle in squadra. Ai microfoni di Ryan Clark per The Pivot, CP3 aveva parlato in questa maniera per riassumere la sua mentalità:

“È difficile, probabilmente, giocare con me, essere il mio compagno di squadra, perché molte volte ho una mente a senso unico e voglio solo competere con i più forti. E se non hai la stessa energia, allora sarà difficile reggermi. Sarà difficile per noi andare d’accordo.”

